Дания попросила США помочь ей с обучением летчиков ВСУ применению F-16

Пентагон: США получили от Дании запрос на обучение летчиков ВСУ на истребителях F-16

Соединенные Штаты получили от властей Дании запрос на поддержку подготовки летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) для применения истребителей F-16. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, Вашингтон не удивился просьбе помочь с обучением, поскольку «это было ожидаемо». В настоящее время данный запрос находится на рассмотрении, добавил Райдер. «Поскольку речь идет об американских самолетах, то, в соответствии со стандартами, запрос третьей стороны — это административное требование с точки зрения использования своих возможностей для проведения такого рода подготовки», — пояснил он.

Пресс-секретарь американского военного ведомства добавил, что Вашингтон рассчитывает, что до конца текущего года в Европе начнется подготовка украинских летчиков к полетам на истребителях F-16. Райдер подчеркнул, что США будут тесно сотрудничать с союзниками по данному вопросу.

Ранее издание Politico писало, что коалиция западных стран считают Румынию подходящей кандидатурой на место для обучения пилотов ВСУ управлению истребителями F-16.