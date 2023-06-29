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18:14, 29 июня 2023Мир

Лондон призвал не ждать заявлений по поставкам F-16 Украине на саммите НАТО

Постпред Великобритании: на саммите НАТО не стоит ждать заявлений по поставкам F-16 Киеву

Фото: Peter Kneffel / Getty Images

Лондон призвал не ждать заявлений по поставкам истребителей F-16 Украине на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле. Об этом заявил постпред Великобритании при Североатлантическом альянсе Дэвид Куорри, передает ТАСС.

«Я не уверен, что будут какие-то новые объявления по F-16 в Вильнюсе», — высказался представитель британской стороны. Он отметил, что Лондон приветствует решения различных союзников участвовать в программе по обучению украинских летчиков и напомнил, что Великобритания сама помогает с подготовкой пилотов.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО пошлет Украине сильный сигнал поддержки на саммите в Вильнюсе. В то же время он отметил, что сейчас необходимо сосредоточиться на военной помощи Киеву, в противном случае вопрос о членстве обсуждать не придется.

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    Виктория Кондратьева
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