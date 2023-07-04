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03:08, 4 июля 2023Мир

В Австрии заявили о смене тактики Украиной после неудачного контрнаступления

Полковник ВС Австрии Рейснер: Киев поменял тактику после неудачного контрнаступления

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские власти решили поменять тактику в связи с неудачным первым этапом контрнаступления, заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер. Его слова приводит телеканал NTV.

«Сейчас Киев адаптирует свою тактику, отходя от доктрины НАТО, чтобы попытаться добиться успеха», — заявил он. Однако, считает военный, маловероятно, что это приведет к большому прорыву. Он добавил, что обстановка на фронте напоминает игру в американский футбол, поскольку обе стороны «бегут навстречу друг другу, таранят плечом к плечу до тех пор, пока одной из них не удастся прорваться».

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    Марина Совина
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