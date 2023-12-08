В Кремле отреагировали на заявления о возможности переговоров на условиях Киева

Песков: заявления о возможности переговоров на условиях Украины нереалистичны

Заявления переговорах с Украиной на условиях Киева нереалистичны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Ранее первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон стремится подтолкнуть стороны к переговорам на приемлемых для Киева условиях.

«Нет, нереалистично абсолютно», — ответил представитель Кремля на вопросе о возможности проведения переговоров на таких условиях.

Ранее Песков заявил, что Москва по-прежнему готова к проведению российско-украинских переговоров.

