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12:48, 8 декабря 2023Россия

В Кремле отреагировали на заявления о возможности переговоров на условиях Киева

Песков: заявления о возможности переговоров на условиях Украины нереалистичны

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Заявления переговорах с Украиной на условиях Киева нереалистичны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Ранее первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон стремится подтолкнуть стороны к переговорам на приемлемых для Киева условиях.

«Нет, нереалистично абсолютно», — ответил представитель Кремля на вопросе о возможности проведения переговоров на таких условиях.

Ранее Песков заявил, что Москва по-прежнему готова к проведению российско-украинских переговоров.

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      Алан Босиков
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