США заявили о планах подтолкнуть Россию к приемлемым для Украины переговорам

Белый дом: США ждут от России приемлемых для Украины переговоров в 2024 году

Соединенные Штаты стремятся подтолкнуть Россию в конце 2024 года к переговорам с Украиной на условиях, приемлемых для Киева. Об этом сообщил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, передает ТАСС.

Он объяснил, что Вашингтон пытается добиться того, чтобы Россия встала перед выбором: сесть за стол переговоров или столкнуться с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины. При этом Файнер подчеркнул, что Киев будет опираться на более мощную промышленную базу в США и Европе.

Представитель Белого дома отметил, что США работают с украинцами над усилением производственных мощностей. По его словам, стороны окажутся «через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас». «Это очень сложный стратегический выбор. Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», — сказал Файнер.

Ранее в МИД России замглавы ведомства Сергей Рябков заявил, что США в 2024 году не готовы повлиять на Украину по вопросу возможных договоренностей с Россией о перемирии.