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14:09, 23 ноября 2023Мир

Песков рассказал об истерике руководства Чехии

Песков: руководство Чехии допускает много истеричных заявлений
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Руководство Чехии допускает много истеричных заявлений, что не красит власти этой страны. Об этом рассказал официальный представитель президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну уж такое поколение политиков у них у власти. Это, скорее, их беда а не наша», — рассказал Песков.

Он также подчеркнул, что Россия не представляет угрозы для Европы, а Европа для России.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия остается главной угрозой для Евросоюза (ЕС), а европейские армии «серьезно относятся к этой угрозе» и готовятся к конфликту высокой интенсивности. Как заявил политик на встрече президентов «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша), из-за конфликта на Украине России понадобятся годы, чтобы восстановить свою боеспособность, однако Чехия и другие страны НАТО все равно воспринимают Москву как «угрозу номер один».

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      Максим Габриелян
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