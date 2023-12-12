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06:26, 12 декабря 2023Мир

В Чехии призвали к запугиванию России

CT24: в Чехии призвали к запугиванию России, чтобы избежать войны

Фото: Unsplash.com

Начальник генштаба Чехии Карел Ржегка призвал к запугиванию России, чтобы избежать с ней потенциальной войны. Об этом сообщает телеканал CT24.

Генерал выразил уверенность, что чешская сторона должна продемонстрировать Москве способность и волю к защите собственного государства.

«Речь идет не о какой-то декларации — они должны увидеть, что это действительно бессмысленно», — подчеркнул Ржегка.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не сдержал обещания по вопросу снабжения Вооруженные силы Украины (ВСУ) снарядами для артиллерии, подготовка пилотов для F-16 не идет должными темпами.

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      Марина Совина
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