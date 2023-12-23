The Hill: российское наступление весной может привести к падению Киева

Наступление российских войск весной следующего года может привести к падению Киева. Такое мнение выразил журналист Элиот Уилсон в материале для издания The Hill.

«Украина, скорее всего, ослабнет перед возобновлением российского наступления следующей весной. На этот раз, возможно, Киев падет, а [президент Украины Владимир] Зеленский будет вынужден бежать», — предрек автор скорое поражение Украины.

Уилсон также заявил, что украинские войска не смогли добиться успехов в ходе контрнаступления. По его словам, они продвинулись всего на 17 километров за пять месяцев, хотя планировали проходить по 30 километров в день. В качестве причин их неудач журналист назвал минные поля и российскую артиллерию.

Ранее авторы американского издания Responsible Statecraft призвали Киев смириться с потерей территорий. По их мнению, Украине стоит последовать примеру Финляндии в советско-финской войне и отдать часть территорий ради достижения мира и сохранения страны.