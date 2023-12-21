RS: Украине стоит смириться с потерей территорий ради достижения мира

Украине стоит последовать примеру Финляндии в советско-финской войне и смириться с потерей некоторых территорий ради достижения мира и сохранения страны. Признать утрату некоторых регионов Киев призвало американское издание Responsible Statecraft (RS).

По словам авторов материала, текущая ситуация вокруг Украины вызывает вопрос о том, как мог бы выглядеть мирный договор между Киевом и Москвой. Уточняется, что советско-финская война 1939–1940 годов, также известная как Зимняя война, выделяется как потенциальная модель того, как мог бы закончиться конфликт на Украине.

«Киев мог бы извлечь урок из финского примера, что сдача некоторых территорий, пусть и крайне болезненная, все же стоит того, если большая часть страны тем самым обеспечит себе независимость и способность к экономическому и политическому развитию», — заявили в западном издании.

Если конфликт продолжится, то огромное преимущество России в живой силе, промышленности и производстве оружия может привести к куда более значительным потерям для Украины, предупредили в RS. «Вашингтон мог бы внести свой вклад, перестав поощрять нереалистичные военные цели, чем он, возможно, поталкивает Украину к будущей катастрофе», — подчеркнули авторы.

Ранее колумнист Хэл Брэндс в материале для агентства Bloomberg предрек Украине скверный 2024 год. Он указал, что Вооруженные силы страны (ВСУ) истощены и Киев может не выстоять.

Перед этим сообщалось, что журналист Андрю Крамер из США увидел в действиях Украины желание начать переговоры с Россией. Он счел, что Киев использует морские дроны, чтобы иметь возможность для переговоров с Москвой в конце 2024 года или в 2025 году.

