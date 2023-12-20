В действиях Украины увидели желание начать переговоры с Россией

NYT: Украина угрожает дронами, чтобы иметь возможность переговоров с Россией

Журналист Андрю Крамер из США увидел в действиях Украины желание начать переговоры с Россией. В материале для издания The New York Times он заявил, что Киев использует морские дроны, чтобы иметь возможность для переговоров с Москвой в конце 2024 года или в 2025 году.

Журналист отметил, что украинское контрнаступление застопорилось, и шансов продвинуться по суше у армии Киева мало.

«Цель [Украины] состоит в том, чтобы, угрожая [России] беспилотниками, сделать так, чтобы появилась возможность содержательных переговоров с Россией в конце следующего года или в 2025 году», — написал Крамер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для переговоров России с Украиной нет никаких предпосылок.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором будут возможны мирные переговоры с Россией. Он рассказал, что Киев будет готов решить конфликт дипломатическим путем, если страна обретет границы 1991 года.