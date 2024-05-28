Макрон поддержал удары западным оружием по российским военным объектам

Макрон: Украине можно атаковать западным оружием российские военные объекты

Украине нужно разрешить атаковать западным оружием военные объекты на территории России. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, украинцы могут и должны поражать объекты, с которых запускаются российские ракеты. Во время пресс-конференции он достал распечатанную карту зоны боевых действий на Украине.

«Но они не должны иметь права поражать другие цели в России, очевидно, гражданские объекты или другие военные объект», — поведал Макрон. Он добавил, что поставки дальнобойных ракет украинской стороне не ведут к эскалации конфликта.

Ранее 28 мая президент России Владимир Путин заявил, что специалисты НАТО готовят полетные задания для ракет ВСУ. «Если он [генсек НАТО Йенс Столтенберг] говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности (...), он все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки», — сказал российский лидер.