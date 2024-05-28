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16:59, 28 мая 2024Мир

Путин заявил о причастности НАТО к возможным ракетным ударам ВСУ

Путин: Столтенберг знает, что в НАТО готовят полетные задания для ракет ВСУ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг должен знать, что специалисты НАТО готовят полетные задания для ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

«Если он говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности (...), он все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки», — заявил российский лидер, комментируя слова Столтенберга о возможных ударах Украины западным оружием по территории России.

Президент добавил, что «окончательный выбор цели, так называемое полетное задание» может быть основано только на полученных разведданных. По его словам, это может происходить даже без участия украинских военных, а только с помощью представителей альянса.

27 мая Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине бить западным оружием по территории России. Он попросил союзников подумать о снятии ограничений на использование переданного Киеву дальнобойного оружия.

28 мая генсек НАТО заявил, что альянс не собирается становиться стороной конфликта или же как-либо участвовать в боевых действиях.

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      Виктория Кондратьева
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