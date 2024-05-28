Генсек НАТО отверг отправку войск альянса на Украину

Генсек НАТО Столтенберг: альянс не планирует отправлять контингент на Украину

НАТО не планирует отправлять свой контингент на Украину, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его цитирует РИА Новости.

«Мы не собираемся становиться частью конфликта, направлять свои силы или как-либо участвовать в военных действиях. Но мы имеем право помогать Украине защищать себя», — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что выступает за отмену ограничений для Киева на удары западным дальнобойным оружием по российской территории. «Когда мы передаем Украине оружие, это уже не наше оружие, а оружие Украины», — добавил генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО может применить пятую статью о коллективной обороне в случае серьезной российской кибератаки на одну из стран.