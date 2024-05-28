Генсек НАТО отверг отправку войск альянса на Украину
Генсек НАТО Столтенберг: альянс не планирует отправлять контингент на УкраинуСюжетРакетные удары по Украине:
НАТО не планирует отправлять свой контингент на Украину, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его цитирует РИА Новости.
«Мы не собираемся становиться частью конфликта, направлять свои силы или как-либо участвовать в военных действиях. Но мы имеем право помогать Украине защищать себя», — сказал он.
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Столтенберг подчеркнул, что выступает за отмену ограничений для Киева на удары западным дальнобойным оружием по российской территории. «Когда мы передаем Украине оружие, это уже не наше оружие, а оружие Украины», — добавил генсек.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО может применить пятую статью о коллективной обороне в случае серьезной российской кибератаки на одну из стран.