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12:56, 28 мая 2024Мир

Генсек НАТО отверг отправку войск альянса на Украину

Генсек НАТО Столтенберг: альянс не планирует отправлять контингент на Украину
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Thomas Peter / Reuters

НАТО не планирует отправлять свой контингент на Украину, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его цитирует РИА Новости.

«Мы не собираемся становиться частью конфликта, направлять свои силы или как-либо участвовать в военных действиях. Но мы имеем право помогать Украине защищать себя», — сказал он.

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Столтенберг подчеркнул, что выступает за отмену ограничений для Киева на удары западным дальнобойным оружием по российской территории. «Когда мы передаем Украине оружие, это уже не наше оружие, а оружие Украины», — добавил генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО может применить пятую статью о коллективной обороне в случае серьезной российской кибератаки на одну из стран.

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      Виктория Кондратьева
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