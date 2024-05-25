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02:51, 25 мая 2024Мир

В НАТО допустили применение пятой статьи при кибератаке

Столтенберг: НАТО может применить пятую статью договора в случае кибератаки
СюжетРакетные удары по Украине:
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Thomas Peter / Reuters

НАТО может применить пятую статью о коллективной обороне в случае серьезной кибератаки на одну из стран, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию The Economist.

Как отметил генеральный секретарь, он предупредит Москву о возможности использования пятой статьи, если кибератаки будут «серьезными». «Мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО», — допустил он.

Пятая статья Североатлантического договора гласит, что вооруженное нападение на одну страну-участницу НАТО будет рассматриваться как нападение на альянс в целом.

Ранее научный департамент бундестага ФРГ сообщил, что удар по войскам одной из стран НАТО на Украине не приведет к коллективному ответу всего Североатлантического пакта в соответствии с пятой статьей Устава альянса.

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      Марина Совина
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