Эксперты бундестага оценили последствия удара по войскам НАТО на Украине

Департамент бундестага: удар по войскам НАТО на Украине не приведет к ответу

Удар по войскам одной из стран НАТО на Украине не приведет к коллективному ответу всего Североатлантического пакта в соответствии с 5 статьей Устава альянса. Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на исследование научного департамента бундестага.

«Если войска государства-члена НАТО участвуют в коллективной самообороне [статья 51 Устава ООН] от имени Украины в существующем конфликте [на Украине] и тем самым получают поддержку другой стороны в конфликте. Нападение в ходе боевых действий в зоне конфликта не является случаем статьи 5 Договора НАТО», — отметили эксперты.

Сообщается, что причиной данного вывода является гипотетическое нахождение войск альянса на Украине, которая не является членом НАТО. Специалисты бундестага также добавили, что возможный удар по военным объектам или солдатам уже на территории стран-членов альянса повлечет применение 5 статьи Устава альянса.

Ранее научный департамент бундестага заявил, что отправка сухопутных войск страны НАТО на Украину не сделает автоматически всех остальных союзников частью конфликта. Они также отметили, что подобные меры разрешены с точки зрения международного права.