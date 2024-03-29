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10:35, 29 марта 2024Мир

Эксперты бундестага заявили о правомерности размещения войск НАТО на Украине

Бундестаг: отправка войск на Украину не сделает все страны НАТО частью конфликта
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stringer / Reuters

Отправка сухопутных войск страны НАТО на Украину не сделает автоматически всех остальных союзников частью конфликта и будет разрешена с точки зрения международного права. К такому выводу пришел научный департамент немецкого бундестага, сообщает Die Zeit.

По мнению экспертов, «если государство-член Североатлантического альянса действует в одностороннем порядке, то есть не в рамках заранее принятой операции и вне структур военного командования альянса, ни НАТО в целом, ни другие государства-партнеры не становятся сторонами конфликта».

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Беатрикс фон Шторх уточнила, какие последствия будет иметь размещение войск из страны НАТО с точки зрения так называемого альянса в НАТО. Она объяснила, что если войска страны НАТО будут участвовать в коллективной самообороне (статья 51 Устава ООН) от имени Украины в конфликте с Россией, то это не будет являться поводом для реализации статьи 5 Договора НАТО. Отмечается, что согласно Североатлантическому договору, создание системы коллективной защиты связано с нападениями на страны и войска НАТО на их территории.

«Военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины будет основано на коллективном праве на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и, следовательно, будет допустимо в соответствии с международным правом», — уточнили эксперты.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони отказала президенту Франции Эммануэлю Макрону в поддержке отправки войск НАТО на Украину. Она также призвала французского лидера подбирать тон высказываний по данному конфликту.

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      Виктория Кондратьева
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