В Минобороны заявили об эффективности ЗРК «Тор-М2» против Storm Shadow

Минобороны России: ЗРК «Тор-М2» эффективно уничтожает ракеты Storm Shadow

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» эффективно уничтожает ракеты Storm Shadow западного производства. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

В военном ведомстве рассказали о работе группировки войск Восток, находящейся на первой линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО).

Минобороны привело комментарий начальника расчета группировки с позывным Балова, прикрывающего войска и гражданские объекты на южнодонецком направлении. По словам бойца, Storm Shadow является достаточно сложной целью, запускаемой авиацией противника, о чем расчет предупреждается заранее.

«Сложность этой цели заключается в том, что она низко летит. Но данный комплекс отлично справляется с низколетящими целями», — сказал военнослужащий.

Ранее в публикации журнала «Национальная оборона» Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны сообщил, что российский ЗРК «Бук-М3» способен сбивать любые имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины баллистические ракеты, в том числе Army TACtical Missile System (ATACMS) различных модификаций.