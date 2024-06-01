Франция разрешила Украине использовать ее ракеты для ударов по регионам России
Франция дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам. Об этом в воскресенье, 2 июня, в своем Telegram-канале сообщает «Страна.ua».
Об этом стало известно, как отмечается, из интервью офицера военной авиации ВВС. Речь идет о неофициальном разрешении бить ракетами по расположенным в Курской и Белгородской областях аэродромам.
31 мая газета The New York Times сообщала, что президент США Джо Байден под давлением своих советников и ключевых союзников разрешил Украине наносить удары по военным целям на территории России с использованием оружия американского производства. Также чиновники уточнили, что глава Пентагона Ллойд Остин уже дал на это свое разрешение.
Ряд политиков и экспертов в США отметили, что решение Байдена ведет к эскалации конфликта, и раскритиковали его.