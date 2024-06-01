Франция разрешила Украине использовать ее ракеты для ударов по регионам России

Франция разрешила Украине бить своими ракетами по аэродромам России

Франция дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам. Об этом в воскресенье, 2 июня, в своем Telegram-канале сообщает «Страна.ua».

Об этом стало известно, как отмечается, из интервью офицера военной авиации ВВС. Речь идет о неофициальном разрешении бить ракетами по расположенным в Курской и Белгородской областях аэродромам.

31 мая газета The New York Times сообщала, что президент США Джо Байден под давлением своих советников и ключевых союзников разрешил Украине наносить удары по военным целям на территории России с использованием оружия американского производства. Также чиновники уточнили, что глава Пентагона Ллойд Остин уже дал на это свое разрешение.

Ряд политиков и экспертов в США отметили, что решение Байдена ведет к эскалации конфликта, и раскритиковали его.