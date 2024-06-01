В США обеспокоились из-за разрешения Украине наносить удары по территории РФ

Полковник США обеспокоился данным Украине разрешением бить по территории РФ

Отставной полковник американской армии Дуглас Макгрегор обеспокоился данным США разрешением Украине бить ракетами и артиллерией по территории Российской Федерации (РФ). Об этом в воскресенье, 2 июня, со ссылкой на соцсети американского военного сообщает РИА Новости.

По данным агентства, после того, как Владимир Зеленский сообщил о полученном от главы США Джо Байдена разрешении наносить удары по российскому приграничью, отставной полковник американской армии выразил беспокойство. «Что дальше?» — написал в своей соцсети Дуглас Макгрегор.

Ранее 2 июня во время общения с журналистами в Сингапуре президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство разрешением США бить только по российскому приграничью. «Достаточно или этого? Нет», — заявил Зеленский.