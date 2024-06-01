Зеленский выразил недовольство разрешением бить только по приграничью России

Зеленский заявил, что ему недостаточно разрешения бить только по приграничью РФ

Во время общения с журналистами в Сингапуре президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство разрешением США бить только по российскому приграничью. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщает РИА Новости.

Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за предоставленное разрешение и заявил, что ему мало бить комплексами HIMARS, ракетными системами GMLRS и артиллерией только по территории РФ, прилегающей к Харьковской области.« Достаточно или этого? Нет», — заявил Зеленский.

На той же встрече Владимир Зеленский пожаловался на попытки срыва саммита в Швейцарии, который должен состояться 15-16 июня.