Зеленский пожаловался на попытки срыва саммита по Украине в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на попытки срыва саммита в Швейцарии, который должен состояться 15-16 июня. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщает агентство Bloomberg.

Во время конференции по безопасности в Сингапуре Зеленский выразил надежду, что попытки срыва саммита не связаны со стремлением к «монополярной власти над миром». Известно, что президент США Джо Байден, скорее всего, не примет участие в конференции из-за плотного расписания.

31 мая сообщалось, что Китай отказался от участия в швейцарской конференции, направленной на урегулирование конфликта на Украине.

28 мая глава российского МИД Сергей Лавров также отметил, что страны Глобального Юга не должны поддаваться давлению США и им следует пропустить конференцию в Швейцарии.