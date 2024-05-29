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17:42, 29 мая 2024Мир

Лавров призвал страны Глобального Юга пропустить конференцию по Украине

Лавров призвал страны Юга пропустить конференцию по Украине в Швейцарии

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Kremlin / Reuters

Странам Глобального Юга следует пропустить конференцию по Украине в Швейцарии, они не должны поддаваться давлению США. Об этом он заявил в ходе круглого стола в Дипломатической академии глава МИД России Сергей Лавров. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Запад вовлекает в него страны Мирового большинства, стремясь ограничить их взаимодействие с Россией. Министр призвал не поддаваться давлению США и их сателлитов и отказаться от приглашения принять участие в "саммите мира", который организуется в Швейцарии с 15 по 16 июня», — отмечается в сообщении по итогу мероприятия.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что целью саммита в Швейцарии является не урегулирование конфликта, а выдвижение заведомо неприемлемых России условий.

Ранее газета Berliner Zeitung сообщила, что отсутствие президента США Джо Байдена на мирной конференции является дипломатическим провалом Украины.

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