Лавров призвал страны Юга пропустить конференцию по Украине в Швейцарии

Странам Глобального Юга следует пропустить конференцию по Украине в Швейцарии, они не должны поддаваться давлению США. Об этом он заявил в ходе круглого стола в Дипломатической академии глава МИД России Сергей Лавров. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Запад вовлекает в него страны Мирового большинства, стремясь ограничить их взаимодействие с Россией. Министр призвал не поддаваться давлению США и их сателлитов и отказаться от приглашения принять участие в "саммите мира", который организуется в Швейцарии с 15 по 16 июня», — отмечается в сообщении по итогу мероприятия.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что целью саммита в Швейцарии является не урегулирование конфликта, а выдвижение заведомо неприемлемых России условий.

Ранее газета Berliner Zeitung сообщила, что отсутствие президента США Джо Байдена на мирной конференции является дипломатическим провалом Украины.