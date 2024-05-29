На Западе заявили о дипломатическом провале Украины

Berliner Zeitung: отсутствие Байдена на мирной конференции — провал Киева

Отсутствие лидера США Джо Байдена на мирной конференции, которая пройдет с 15 по 16 июня в Швейцарии, является дипломатическим провалом Украины. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

«Учитывая драматическую ситуацию для украинского руководства, Владимир Зеленский практически умоляет глав государств со всего мира принять участие в конференции. Но даже самый крупный союзник Украины — США — не примет приглашение», — отмечает издание.

Авторы материала подчеркивают, что на данный момент Байден больше заинтересован внутренней политикой, так как в ноябре этого года в США пройдут президентские выборы. Они также отмечают, что американский лидер предпочел общаться с Джорджем Клуни и Джулией Робертс, а не с Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

24 мая агентство Bloomberg сообщило, что Байден не сможет посетить мирную конференцию по Украине в Швейцарии из-за акции по сбору средств на его предвыборную кампанию.