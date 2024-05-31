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15:03, 31 мая 2024Мир

В США подтвердили планы Макрона создать коалицию инструкторов ВСУ

Bloomberg: Макрон объявит о коалиции инструкторов ВСУ в день высадки в Нормандии

Фото: Charly Triballeau / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет объявить о коалиции инструкторов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на церемонии в честь дня высадки союзников в Нормандии 6 июня. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Макрон ведет переговоры о создании коалиции, направленной на отправку военнослужащих на Украину для помощи в обучении киевских сил (...) Он может представить коалицию на церемонии памяти Второй мировой войны в Нормандии 6 июня», — пишет агентство со ссылкой на источники.

Предполагается, что группа военных стран Европы будет насчитывать сотни инструкторов из европейских стран и включит в себя помощь в обучении, в том числе разминирование и техническое обслуживание оборудования. Литва и Эстония уже заявили о готовности присоединиться к коалиции.

30 мая газета Le Monde сообщила, что Макрон хочет сформировать из стран Европы коалицию инструкторов для ее отправки на Украину. В ее цели могут входить обучение саперов, а также помощь в формировании мотострелковой дивизии ВСУ.

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      Максим Габриелян
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