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12:27, 30 мая 2024Мир

Во Франции заявили о планах Макрона создать коалицию инструкторов для Украины

Le Monde: Макрон хочет отправить коалицию инструкторов на Украину
СюжетКарта боевых действий на Украине: свежие данные

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет сформировать из стран Европы коалицию инструкторов для ее отправки на Украину. Об этом сообщает газета Le Monde.

«Отправка французских и европейских инструкторов на Украину может быть вопросом нескольких недель или даже дней. По нашей информации, французские власти хотят создать коалицию стран, желающих обучать украинских солдат на территории Украины», — отмечает издание.

В частности, авторы материала указывают, что Макрон может объявить о создании коалиции в празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии с 6 по 7 июня. Предполагается, что в цели подобной коалиции могут входить обучение саперов, а также помощь в формировании мотострелковой дивизии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Макрон заявил, что Украине нужно разрешить атаковать западным оружием военные объекты на территории России. По его словам, украинцы могут и должны поражать объекты, с которых запускаются российские ракеты. Во время пресс-конференции он достал распечатанную карту зоны боевых действий на Украине.

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      Максим Габриелян
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