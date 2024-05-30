Во Франции заявили о планах Макрона создать коалицию инструкторов для Украины

Le Monde: Макрон хочет отправить коалицию инструкторов на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет сформировать из стран Европы коалицию инструкторов для ее отправки на Украину. Об этом сообщает газета Le Monde.

«Отправка французских и европейских инструкторов на Украину может быть вопросом нескольких недель или даже дней. По нашей информации, французские власти хотят создать коалицию стран, желающих обучать украинских солдат на территории Украины», — отмечает издание.

В частности, авторы материала указывают, что Макрон может объявить о создании коалиции в празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии с 6 по 7 июня. Предполагается, что в цели подобной коалиции могут входить обучение саперов, а также помощь в формировании мотострелковой дивизии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Макрон заявил, что Украине нужно разрешить атаковать западным оружием военные объекты на территории России. По его словам, украинцы могут и должны поражать объекты, с которых запускаются российские ракеты. Во время пресс-конференции он достал распечатанную карту зоны боевых действий на Украине.