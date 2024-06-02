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15:30, 2 июня 2024Мир

В Париже арестовали авторов экспозиции с гробами погибших на Украине французов

В Париже арестовали авторов экспозиции с гробами французов, погибших на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Париже арестовали авторов экспозиции у Эйфелевой башни с пустыми гробами пяти французов, по заявлениям погибших в боевых действиях на Украине. Против них возбуждено уголовное дело, сообщает Le Figaro.

«Экспертиза, проведенная центральной лабораторией, установила, что гробы были наполнены гипсом. Были найдены и взяты под стражу три человека, стоявшие за этой операцией: водитель фургона, на котором перевозились гробы, и два его сообщника», — говорится в публикации.

По информации газеты, за акцией стояли граждане Болгарии, Украины и Германии. Парижская прокуратура начала расследование по делу «о преднамеренном совершении насилия».

Ранее стало известно, что Франция разрешила Украине использовать дальнобойные ракеты Scalps для ударов по регионам России, в частности по аэродромам, расположенным в Курской и Белгородской областях.

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      Глеб Палехов
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