«Пусть Путин догадается, что мы задумали». Польша не исключила появление своих войск на Украине

Глава МИД Польши Сикорский допустил отправку войск страны на Украину

Польша не исключает отправку своих войск на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел европейской страны Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza.

Мы не должны исключать никакую возможность Радослав Сикорский глава МИД Польши

Глава польского МИД заявил, что дошел до Бахмута и Харькова

В интервью Сикорский заявил, что уже был на Украине со своей семьей — женой и сыном. Кроме того, он подчеркнул, что был именно в зоне боевых действий. По его словам, он доставлял гуманитарную помощь в Харьков и Артемовск (украинское название — Бахмут). «Мы дошли до Харькова, затем до Бахмута, до зоны тяжелых боев», — уточнил министр.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

На вопрос о появлении польских военных на Украине в будущем Сикорский заявил, что не может исключать такой возможности. «Пусть [президент России Владимир] Путин догадается, что мы будем делать», — заявил глава польского МИД в ответ на вопрос о возможной отправке войск в зону СВО.

Газета Bild ранее сообщала, что Польша хочет возглавить группу стран НАТО для обеспечения противовоздушной обороны (ПВО) Западной Украины силами альянса. Варшава вскоре начнет работу по созданию коалиции для защиты западноукраинского воздушного пространства средствами ПВО НАТО. Другие страны альянса также обсуждают вопрос отправки инструкторов для обучения украинских солдат непосредственно на Украине, уточняет издание.

Другие страны НАТО также высказались об отправке своих войск в зону СВО

О теме отправки войск на Украину высказывались и другие партнеры Киева. Например, Румыния не будет отправлять своих военных на Украину, заявил президент страны Клаус Йоханнис. По словам румынского лидера, «это простая дискуссия и (...) на этом она исчерпывается».

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщал, что Стокгольм готов рассмотреть вопрос отправки войск на Украину, если подобное предложение будет обсуждаться другими странами НАТО. До этого президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз подтвердил намерение отправить французских военнослужащих на Украину.

Тем временем генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уверяет, что НАТО не планирует отправлять свой контингент на Украину. Альянс не хочет становиться частью конфликта, объясняет генсек. Однако Столтенберг подчеркнул, что выступает за отмену ограничений для Киева на удары западным дальнобойным оружием по российской территории.