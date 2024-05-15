В Швеции допустили отправку войск на Украину

Глава Минобороны Швеции Йонсон допустил отправку войск на Украину

Стокгольм готов рассмотреть вопрос отправки войск на Украину, если подобное предложение будет обсуждаться другими странами НАТО. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, его слова приводит Breaking Defense.

«Не было единой позиции среди стран, которые встретились на парижском саммите в феврале (...) Прямо сейчас также отсутствует конкретное предложение для Швеции отправить свои войска в зону конфликта. Однако если оно появится, Стокгольм сможет принять его на рассмотрение», — сообщил глава оборонного ведомства.

26 февраля западные страны, участницы парижского саммита обсуждали вопрос отправки своих войск. Тогда они договорились не отправлять свой военный контингент на Украину.

Агентство отмечает, что подобная риторика вновь появилась из-за слов президента Франции Эммануэля Макрона и побудила другие страны начать публично или в частном порядке обсуждать эту идею.

2 мая Макрон подтвердил свое намерение отправить французских военнослужащих на Украину. Также он рассказал о планах Парижа продолжать поставлять оружие Украине.