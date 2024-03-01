Участники парижского саммита договорились не отправлять военных на Украину

Toronto Star: на саммите в Париже договорились не отправлять военных на Украину

Западные страны-участницы парижского саммита 26 февраля договорились не отправлять своих военных на Украину. Об этом в интервью газете Toronto Star сообщил министр обороны Канады Билл Блэр.

«Я думаю, мы достигли консенсуса, что это неуместно, и мы так делать не будем», — сказал он.

Глава оборонного ведомства также отметил, что тем не менее военнослужащие из армий западных союзников занимаются обучением украинских коллег на своей территории.

«Мы обучаем украинцев повсюду, но, я полагаю, было признано, что некоторые тренировки осложняются тем, что представителей ВСУ трудно вывезти с Украины для обучения», — добавил министр.

Ранее Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля заявил, что последствия отправки военных контингентов стран НАТО на Украину будут трагичными.