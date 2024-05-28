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10:40, 28 мая 2024Мир

Глава МИД Польши не исключил отправку войск на Украину

Сикорский: Польша не должна исключать отправку войск на Украину

Фото: Mindaugas Kulbis / Reuters

Польша допускает отправку своих войск на Украину. Эту возможность не исключил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza.

«Мы не должны исключать никакую возможность», — заявил он.

Главу польского МИД также спросили о размещении в Польше ядерного оружия Североатлантического альянса в рамках программы Nuclear Sharing. По его словам, чем меньше эта инициатива обсуждается публично, тем лучше.

Ранее Варшава захотела закрыть небо над Западной Украиной своими средствами противовоздушной обороны. Уточняется, что страна выразила желание возглавить группу стран НАТО для обеспечения обороны соседа в небе.

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      Виктория Кондратьева
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