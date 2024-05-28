Глава МИД Польши не исключил отправку войск на Украину

Сикорский: Польша не должна исключать отправку войск на Украину

Польша допускает отправку своих войск на Украину. Эту возможность не исключил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza.

«Мы не должны исключать никакую возможность», — заявил он.

Главу польского МИД также спросили о размещении в Польше ядерного оружия Североатлантического альянса в рамках программы Nuclear Sharing. По его словам, чем меньше эта инициатива обсуждается публично, тем лучше.

Ранее Варшава захотела закрыть небо над Западной Украиной своими средствами противовоздушной обороны. Уточняется, что страна выразила желание возглавить группу стран НАТО для обеспечения обороны соседа в небе.