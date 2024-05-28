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10:05, 28 мая 2024Мир

Глава МИД Польши прокомментировал размещение в стране ядерного оружия НАТО

Сикорский: размещение в Польше ядерного оружия НАТО лучше не обсуждать публично
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Piotr Nowak / Globallookpress.com

Размещение в Польше ядерного оружия НАТО в рамках программы Nuclear Sharing лучше не обсуждать публично. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его слова передает Gazeta Wyborcza.

«Чем меньше публично обсуждается инициатива о [присоединении Польши к программе НАТО по совместному использованию ядерного оружия Nuclear Sharing], тем лучше», — отметил дипломат.

Сикорский рассказал, что, согласно программе, Польша не сможет контролировать размещенное в стране оружие. Он сравнил это с «почтальоном, который не становится миллионером от получения чека для доставки на миллион долларов».

Дипломат добавил, что Варшава не собирается выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также не рассматривает возможность обладать собственным ядерным потенциалом.

22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить на территории страны ядерное оружие НАТО. Дуда также подчеркнул, что Варшава имеет обязательства в рамках членства в военном блоке. В связи с этим практика размещения ядерного оружия является «простой реализацией общей политики».

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      Дарья Устьянцева
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