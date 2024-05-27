Страна НАТО захотела закрыть небо над Западной Украиной своими средствами ПВО

Bild: Польша хочет создать коалицию по противовоздушной обороне Западной Украины

Польша хочет возглавить группу стран НАТО для обеспечения противовоздушной обороны (ПВО) Западной Украины силами альянса. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, Варшава вскоре начнет работу по созданию коалиции для защиты западноукраинского воздушного пространства средствами ПВО НАТО.

Другие страны альянса также обсуждают вопрос отправки инструкторов для обучения украинских солдат непосредственно на Украине. «Литва готова стать частью коалиции стран, которую могла бы возглавить Франция или другая страна, которая могла бы проводить учения на территории Украины», — заявил министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис.

Обсуждается и возможность отправки оружия не только к украинской границе, но и ближе к линии фронта. Эту инициативу поддержали Великобритания, Канада и Эстония.

Ранее председатель европейского комитета в бундестаге Антон Хофрайтер не исключил, что Польша и Румыния в долгосрочной перспективе помогут Украине со средствами ПВО.