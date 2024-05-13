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08:24, 13 мая 2024Мир

В Германии назвали готовые помочь Украине со средствами ПВО страны

Spiegel: Польша и Румыния помогут Украине со средствами ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Председатель европейского комитета в бундестаге Германии Антон Хофрайтер не исключил, что Польша и Румыния в долгосрочной перспективе помогут Украине со средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Spiegel.

«В долгосрочной перспективе не следует исключать противовоздушную оборону Украины со стороны Польши и Румынии», — сказал он. При этом член бундестага добавил, что на данный момент это «не подлежит обсуждению».

Ранее глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених раскритиковал депутатов бундестага, предложивших сбивать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты над Украиной с помощью систем ПВО, находящихся на территории стран НАТО.

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      Лина Пивоварова
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