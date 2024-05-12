Депутат СДПГ Мютцених раскритиковал идею сбивать ракеты РФ с территорий НАТО

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених выступил с критикой в адрес депутатов бундестага, предложивших сбивать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Украиной с помощью систем ПВО, находящихся на территории стран НАТО. Об этом он рассказал в интервью изданию Tagesspiegel.

«Желание защитить воздушное пространство Украины посредством операции НАТО означает отказ от принципа, согласно которому мы не хотим активно вмешиваться в войну. Я считаю подобные предложения безответственными и опасными», — заявил Мютцених.

Политик подчеркнул, что соответствующие действия со стороны Вооруженных сил Германии превратили бы Берлин в одну из сторон конфликта на Украине.

Ранее австрийский политолог и эксперт в области Восточной Европы и России Герхард Манготт оценил наступление Российской армии на Харьков. Он предположил, что таким образом Россия пытается создать буферную зону, чтобы предотвратить атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные населенные пункты.