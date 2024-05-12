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15:05, 12 мая 2024Мир

В Германии оценили наступление России на Харьков

Welt: Россия пытается создать буферную зону в Харьковской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Австрийский политолог и эксперт в области Восточной Европы и России Герхард Манготт оценил наступление Российской армии на Харьков. Своим видением он поделился в эфире Welt.

Специалист предположил, что таким образом Россия пытается создать буферную зону, чтобы предотвратить атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по приграничным населенным пунктам.

Ранее солдаты ВСУ назвали «настоящим адом» наступление Российской армии в Харьковской области. Они отметили, что самыми тяжелыми были первые шесть часов, когда ВС РФ прошли через границу, которая оставалась нетронутой больше года.

За двое суток из Харьковской области эвакуированы более четырех тысяч человек. Всем им предоставляется сопровождение согласно разработанной еще в 2022 году дорожной карте. Кроме того, эвакуированным оказывается гуманитарная, медицинская и психологическая помощь.

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      Марк Успенский
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