The Times: военные ВСУ назвали адским наступление России в Харьковской области

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о «настоящем аде» в Харьковской области, где Российская армия начала наступление. Об этом пишет британская газета The Times.

«Сначала было тихо, а потом начался настоящий ад. Мы удерживали артиллерию. Вот и все. Мы стояли и наблюдали за всем этим», — заявил изданию командир взвода ВСУ по имени Никита. Газета утверждает, что сейчас военный находится в самом Харькове, хотя ранее был в эпицентре противостояния.

Никита также рассказал о первых часах наступления России в регионе. Самыми тяжелыми стали первые шесть часов, когда ВС РФ прошли через границу, которая оставалась нетронутой более года. Командир взвода ВСУ утверждает, что украинской армии удалось сдержать натиск.

С пятницы, 10 мая, из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировали 970 человек. В субботу, 11 мая, бойцы группировки Вооруженных сил России «Север» взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным Минобороны, Российская армия заняла Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.