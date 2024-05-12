Из населенных пунктов Харьковской области эвакуировали сотни жителей. Что на Украине говорят о наступлении России?

Нацполиция Украины: с 10 мая из Харьковской области эвакуировали 970 человек

С пятницы, 10 мая, из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировали 970 человек. Об этом сообщила Нацполиция Украины.

Полицейские региона эвакуируют гражданское население из Циркуновской (299 человек), Липецкой (183 человека) и Волчанской (441 человек) территориальных общин.

Отмечалось, что из города вывезли всех детей, а основная масса жителей уезжает на личном транспорте.

Предприятия и специалистов из Харькова начали эвакуировать еще в апреле

25 апреля глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что власти решили оставить в Харькове только военные заводы, начав эвакуацию из города стратегических предприятий и научных производств.

По его словам, вместе с предприятиями из Харькова вывозят специалистов, в том числе медицинских.

Эвакуация началась на фоне российского наступления

В субботу, 11 мая, бойцы группировки Вооруженных сил России «Север» взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, Российская армия заняла Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.

Из данных открытых источников следует, что это небольшие села, где численность населения варьируется от 200 до 500 человек. В Стрелечьях живут более тысячи человек.

Как заявил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, российские войска за сутки заняли 30 квадратных километров территории Харьковской области.

По его словам, российские солдаты продвигаются к Харькову. Мосийчук обвинил в этом власти Украины.

Это шайка "квартальных" дегенератов, которые уничтожают нашу страну. Они ведут Украину к поражению, и поэтому избавляются от всех, кто им мешает Игорь Мосийчук экс-депутат Верховной Рады Украины

Зеленский и Белый дом подтвердили наступление РФ на Харьков

Наступление России на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. По его словам, Киев ждал этого. Он также отметил, что пока неизвестно, какие резервы российские войска готовы бросить в бой.

В США подтвердили, что Россия начала наступление на Харьков. Вашингтон признал, что помогал Киеву подготовиться к этому, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что Россия добьется достижения поставленных задач и целей СВО. Он подчеркнул, что спецоперация — это не начало войны, а попытка завершить развязанный Киевом в Донбассе в 2014 году конфликт.