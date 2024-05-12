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03:17, 12 мая 2024Бывший СССР

На Украине забили тревогу из-за ситуации на фронте

Экс-депутат Рады Мосийчук: ВС РФ за день заняли 30 кв. км в Харьковской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за сутки заняли 30 квадратных километров территории Харьковской области. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

По его словам, занятая российской армией территория области год назад была разминирована. Он отметил, что российские солдаты продвигаются к областному центру. Политик подчеркнул, что в произошедшем виноваты нынешние украинские власти.

«Это шайка "квартальных" дегенератов, которые уничтожают нашу страну. Они ведут Украину к поражению, и поэтому избавляются от всех, кто им мешает», — заявил Мосийчук.

Наступление России на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он не сумел ответить на вопрос, какие резервы российские войска готовы бросить в бой.

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      Евгений Силаев
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