На Украине забили тревогу из-за ситуации на фронте

Экс-депутат Рады Мосийчук: ВС РФ за день заняли 30 кв. км в Харьковской области

Российские войска за сутки заняли 30 квадратных километров территории Харьковской области. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

По его словам, занятая российской армией территория области год назад была разминирована. Он отметил, что российские солдаты продвигаются к областному центру. Политик подчеркнул, что в произошедшем виноваты нынешние украинские власти.

«Это шайка "квартальных" дегенератов, которые уничтожают нашу страну. Они ведут Украину к поражению, и поэтому избавляются от всех, кто им мешает», — заявил Мосийчук.

Наступление России на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он не сумел ответить на вопрос, какие резервы российские войска готовы бросить в бой.