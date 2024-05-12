На Украине сообщили об эвакуации жителей Харьковской области

Нацполиция Украины сообщила об эвакуации 970 человек из Харьковской области

С 10 мая из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировали 970 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Нацполиции Украины.

Отмечается, что полицейские региона эвакуируют гражданское население из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки Вооруженных сил России «Север» взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным российского оборонного ведомства, Российская армия заняла Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.

10 мая украинские власти сообщили о начале эвакуации Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов. Отмечалось, что из города вывезли всех детей, а основная масса населения уезжает на личном транспорте.