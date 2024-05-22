Президент Румынии отказался отправлять военных на Украину

Президент Йоханнис: Румыния не будет отправлять своих военных на Украину

Румыния не будет отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис, сообщил телеканал Digi24.

По словам румынского лидера, «это простая дискуссия, и я думаю, что на этом она исчерпывается».

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм готов рассмотреть вопрос отправки войск на Украину.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз подтвердил свое намерение отправить французских военнослужащих на Украину. Также он рассказал о планах Парижа продолжать поставлять оружие Украине.