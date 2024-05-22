Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:57, 22 мая 2024Мир

Президент Румынии отказался отправлять военных на Украину

Президент Йоханнис: Румыния не будет отправлять своих военных на Украину
Клаус Йоханнис

Клаус Йоханнис. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Румыния не будет отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис, сообщил телеканал Digi24.

По словам румынского лидера, «это простая дискуссия, и я думаю, что на этом она исчерпывается».

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм готов рассмотреть вопрос отправки войск на Украину.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз подтвердил свое намерение отправить французских военнослужащих на Украину. Также он рассказал о планах Парижа продолжать поставлять оружие Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россияна Марковская покинула Минобороны. Она стала личным пресс-секретарем Шойгу в 26 лет

      Президент Румынии отказался отправлять военных на Украину

      Зеленский попросит НАТО сбивать российские ракеты

      «Аталанта» выиграла Лигу Европы

      Россиянин прикурил от Вечного огня

      В Германии мужчина попытался протаранить генконсульство России

      Путин поддержал планы российского губернатора вновь идти на выборы

      Экс-генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуаций с укреплениями

      Раненый российский боец провел три недели в блиндаже и выжил

      Глава Минобороны Германии оценил положение дел ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше