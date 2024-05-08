«Никаких сапог на земле». В НАТО задумались о документальном отказе от ввода войск на Украину

CDS заявила о планах НАТО провозгласить отказ от ввода войск на Украину

НАТО может утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera (CDS) со ссылкой на проект документа.

По данным издания, такое решение Североатлантический альянс готовится принять на саммите, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Никаких сапог на земле Corriere della Sera

Сторонники отправки войск НАТО на Украину оказались в меньшинстве

НАТО не планирует отправлять войска в зону боевых действий на помощь Киеву, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что нет никаких планов по присутствию боевых сил альянса на Украине. Политик отметил, что ряд стран НАТО «имеет своих людей в военной форме в посольствах [в Киеве], которые дают советы».

При этом 2 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж все еще допускает отправку войск на Украину. Он также в очередной раз подтвердил намерение и дальше помогать Киеву оружием. Глава государства подчеркнул, что сохранение авторитета Франции вынуждает его не раскрывать все военные планы.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня также допустила отправку военных НАТО на помощь Вооруженным силам Украины. Она подчеркнула, что некоторые процедуры военного альянса связаны «не с политиками, а с военными». До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась обещать, что страна не отправит военных на Украину

НАТО предрекли ядерный крах в случае войны с Россией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предупредил, что отправка войск НАТО на Украину окажется пересечением красных линий, проведенных самим альянсом. Он также раскрыл последствия этого решения и предположил, что оно приведет к глобальному конфликту. По мнению министра, следует сделать все, чтобы избежать конфронтации Москвы и НАТО.

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер и вовсе считает, что страны НАТО ожидает ядерный крах, если они отправят свои войска на Украину и вступят в открытый конфликт с Россией. «ВСУ терпят поражение, и в ответ на это страны-участницы альянса грозятся отправить свои войска. Если они отправят своих военных в зону конфликта, Россия якобы может начать наносить ядерные удары не по территории Украины, а сразу по центрам принятия решений в странах альянса», — предположил экс-офицер. Он отметил, что Запад сам усугубляет конфликт. В случае, если он не прекратит эскалацию, «страны НАТО могут получить ядерную войну, если действительно этого хотят», резюмировал эксперт.