В Италии сообщили о готовящемся решении НАТО по Украине

Corriere della Sera: НАТО может провозгласить отказ от ввода войск на Украину

НАТО может утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа.

По данным издания, такое решение Североатлантический альянс готовится принять на саммите, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. «Никаких сапог на земле», — говорится в материале.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что президент США Джо Байден выступает против отправки американских войск на Украину. В то же время французский президент Эммануэль Макрон в очередной раз подтвердил намерение отправить войска на Украину. «Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает», — заявил он.