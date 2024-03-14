Премьер Латвии допустила отправку военных НАТО на Украину

Премьер Латвии Силиня допустила отправку военных НАТО на помощь ВСУ

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня допустила отправку военных НАТО на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Заявление политика передает Telegram-канал Baltnews.

Она подчеркнула, что некоторые процедуры военного альянса связаны «не с политиками, а с военными».

«Если Украина потерпит поражение, мы все увидим последствия этих международных разногласий для нашего порядка. Вот почему я считаю очень важным, чтобы мы громко говорили о том, что мы можем сделать сами, что мы можем сделать больше», — сказала Силиня.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась обещать, что страна не отправит военных на Украину. «Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство. Мы здесь четко выбрали сторону, и эта сторона Украины, потому что Россия для нас — прямая угроза», — сказала она.