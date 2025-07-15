Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:38, 15 июля 2025Россия

Число пострадавших при атаке ВСУ на столицу региона России выросло

Гусев: Число пострадавших от ударов ВСУ по Воронежской области выросло до 24
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Число пострадавших в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область выросло до 24. Из них 22 раненых зафиксировали в столице региона, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram.

По его словам, среди пострадавших четверо несовершеннолетних, один из которых находится в тяжелом состоянии, двое — в среднем. «56-летний мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пять в удовлетворительном состоянии. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног», — рассказал Гусев.

Губернатор добавил, что 17 пострадавших, в том числе дети, находятся в ведущих медучреждениях Воронежа. Остальные лечатся амбулаторно.

Ранее в сети появилось видео с моментом удара беспилотника ВСУ по многоквартирному жилому дому в Воронеже. На кадрах видно, как дрон пикирует над проезжей частью и врезается в здание, после чего происходит мощный взрыв.

В ночь на 15 июля российские средства противовоздушной обороны сбили над Россией 55 украинских беспилотников. 12 из них уничтожены над Воронежской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп дал 50 дней не нам, а Украине». Что военкоры говорят о новых условиях, которые президент США поставил перед Россией?

    Россиянин познакомился с женщиной и изнасиловал ее

    Плюнувший в бургер сотрудник «Вкусно — и точка» объяснился

    Россия заметно нарастила поставки одного вида продукции за рубеж

    Попытка вернуть любимую обернулась для россиянина поездкой на кладбище

    Медведь поймал рыбу на завтрак и попал на видео

    Российские туристы ворвались на телетрап улетающего самолета и попали на видео

    Орбан потребовал от ЕС ввести санкции против Украины

    В ЗРК «Тор» из-за СВО внесли 85 доработок

    ВСУ атаковали здание российского суда и ударили по нему еще раз во время работы спасателей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости