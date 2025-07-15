Число пострадавших при атаке ВСУ на столицу региона России выросло

Гусев: Число пострадавших от ударов ВСУ по Воронежской области выросло до 24

Число пострадавших в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область выросло до 24. Из них 22 раненых зафиксировали в столице региона, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram.

По его словам, среди пострадавших четверо несовершеннолетних, один из которых находится в тяжелом состоянии, двое — в среднем. «56-летний мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пять в удовлетворительном состоянии. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног», — рассказал Гусев.

Губернатор добавил, что 17 пострадавших, в том числе дети, находятся в ведущих медучреждениях Воронежа. Остальные лечатся амбулаторно.

Ранее в сети появилось видео с моментом удара беспилотника ВСУ по многоквартирному жилому дому в Воронеже. На кадрах видно, как дрон пикирует над проезжей частью и врезается в здание, после чего происходит мощный взрыв.

В ночь на 15 июля российские средства противовоздушной обороны сбили над Россией 55 украинских беспилотников. 12 из них уничтожены над Воронежской областью.