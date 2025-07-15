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13:09, 15 июля 2025Мир

В Кремле прокомментировали требования Трампа в разговоре с Зеленским

Песков: Сливы деталей беседы Трампа с Зеленским, как правило, оказываются фейком
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Публикации со «сливами» деталей разговоров, как в случае беседы президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, как правило, оказываются фейком, но бывают и серьезные заявления. Так соответствующие сообщения СМИ прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Как правило, это все оказывается фейками, чаще всего, но зачастую, иногда бывают и серьезные какие-то "сливы", в том числе и в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми», — сказал представитель Кремля.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источник сообщила, что президент США Дональд Трамп потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского усилить давление на президента России Владимира Путина через удары по Москве и Санкт-Петербургу.

Политолог-американист Малек Дудаков призвал скептически относиться к подобным утечкам в прессе. Особенно это касается издания Washington Post, которое является не очень дружественным к администрации Трампа.

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