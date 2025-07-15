Американист высказался о последствиях требования Трампа к Зеленскому бомбить Москву

Политолог Дудаков: Поставка дальнобойных ракет Украине — серьезная эскалация

К заявлениям в прессе о том, что президент США Дональд Трамп просит президента Украины Владимира Зеленского усилить давление на Россию с помощью ударов по Москве и Санкт-Петербургу, нужно относиться скептически, считает политолог-американист Малек Дудаков. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Если США поставят Украине дальнобойные ракеты, то это будет серьезная эскалация, отметил политолог.

«На мой взгляд, нужно скептически относиться к любым таким утечкам в прессе, которые появляются особенно в изданиях вроде Washington Post, которое является не очень дружественным к администрации Трампа. Трамп вполне мог задавать какие-то вопросы Зеленскому, украинскому лобби, но пока мы все-таки не видели одобренных каких-то поставок дальнобойных ракет на Украину», — сказал Дудаков.

Он отметил, что даже если поставки вооружений будут, то они существенно не повлияют на ситуацию на поле боя.

Здесь пока все это надо воспринимать скептически. Если Трамп на это пойдет, то это будет серьезная эскалация и, очевидно, Россия будет на все это жестко отвечать. В таком случае какие-то шансы на переговорный процесс дальнейшие улетучатся. Поэтому здесь есть риски для администрации Трампа Малек Дудаков политолог

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник написала о том, что Трамп потребовал от украинского лидера усилить давление на президента России Владимира Путина через удары по Москве и Санкт-Петербургу. В ответ Зеленский отметил, что Киев готов атаковать, если США предоставят соответствующее вооружение.

Трамп также пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

