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13:39, 15 июля 2025Россия

Россиянин жестоко избил бывшую девушку и ее друзей из-за обиды в переписке

В Бурятии молодой человек жестоко избил бывшую и ее друзей из-за обиды
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Бурятии 20-летний молодой человек жестоко избил бывшую девушку и ее друзей из-за обиды в переписке. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По данным издания, россиянин обвинил экс-возлюбленную в том, что она ведет себя развратно. Когда они встретились лично, то юноша сразу набросился на бывшую с кулаками.

Досталось не только девушке, но и приятелям, которые решили ее поддержать. У одной из подруг россиянки сотрясение мозга, неадекватный молодой человек также сломал ей нос и повредил челюсть.

Как отметили пострадавшие, их обидчик получил только административное предупреждение. Девушка вместе с друзьями написала заявление в полицию.

Ранее стало известно, что житель Ленинградской области из ревности похитил 24-летнего соперника. Россиянина и его подельников задержали сотрудники полиции.

ЖЗЛ
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