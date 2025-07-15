Россиянин жестоко избил бывшую девушку и ее друзей из-за обиды в переписке

В Бурятии молодой человек жестоко избил бывшую и ее друзей из-за обиды

В Бурятии 20-летний молодой человек жестоко избил бывшую девушку и ее друзей из-за обиды в переписке. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По данным издания, россиянин обвинил экс-возлюбленную в том, что она ведет себя развратно. Когда они встретились лично, то юноша сразу набросился на бывшую с кулаками.

Досталось не только девушке, но и приятелям, которые решили ее поддержать. У одной из подруг россиянки сотрясение мозга, неадекватный молодой человек также сломал ей нос и повредил челюсть.

Как отметили пострадавшие, их обидчик получил только административное предупреждение. Девушка вместе с друзьями написала заявление в полицию.

Ранее стало известно, что житель Ленинградской области из ревности похитил 24-летнего соперника. Россиянина и его подельников задержали сотрудники полиции.