Брод высказался на тему выборных нарушений

Сопредседатель Ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александр Брод рассказал, что ситуация с нарушениями в ходе региональных выборов не отличается кардинально от кампаний прежних лет, отмечают РИА Новости.

При этом стало поступать меньше обращений по поводу применения административного ресурса.

«Обращений много, но какие-то из них подтверждаются, какие-то нет. То есть ситуация, я бы не сказал, что резко отличается от избирательных кампаний прежних лет. По-прежнему основная проблема — незаконная агитация, но меньше стало жалоб на применение административного ресурса, давления на избирателей», — отметил Брод.

Выборы разного уровня проходят в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах выбирают глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты. На этот день назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.