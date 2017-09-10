СПЧ нашел на выборах фейковых наблюдателей

На избирательных участках были замечены подставные наблюдатели, сообщил член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Илья Шаблинский. Его слова в воскресенье, 10 сентября, приводит «Интерфакс».

Мониторинговая группа совета, в частности, выявила фейковых наблюдателей на избирательном участке в Балашихе. По словам Шаблинского, одна из них «не смогла в течение нескольких минут назвать, какую партию она представляет».

«С такими наблюдателями, как эта дама, можно делать с ящиками для голосования все, что угодно», — отметил представитель СПЧ.

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Ранее в воскресенье представитель организации «Россия выбирает» Елена Бабченкова рассказала, что наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней на избирательном участке в Краснодаре.

С единичными случаями недопуска наблюдателей на избирательные участки пообещал разобраться Центризбирком.

В единый день голосования, 10 сентября, в России прошло более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня, в частности, 16 губернаторских кампаний.