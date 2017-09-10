Коммунисты узрели вброс бюллетеней в Пензенской области

В Пензенской области наблюдатели от КПРФ зафиксировали попытку вброса бюллетеней на одном из избирательных участков, где проходило голосование на выборах в Законодательное собрание региона, сообщает «Интерфакс».

Руководитель пресс-службы Пензенского обкома КПРФ Сергей Падалкин, рассказал: «На избирательном участке в школе номер 8 женщина пыталась вбросить бюллетени, наш наблюдатель поймал ее за руку, она сбежала». По его словам, сейчас идет пересчет.

«Прибыл представитель территориальной избирательной комиссии, член облизбиркома от КПРФ. Сейчас ведут видеосъемку подсчета. Нужно установить, унесла ли нарушительница с собой бюллетени», — добавил Падалкин.

В то же время в избирательной комиссии Пензенской области сообщили, что пока «никаких сведений об экстраординарной ситуации на данном участке к ним не поступало».

В Законодательное собрание Пензенской области предстоит избрать 36 депутатов: 18 по партийным спискам и 18 по одномандатным округам.